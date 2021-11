米AMDのCEOであるLisa Su博士は、Twitterで製品発表会の開催を予告した。東部標準時11月8日11時から開催予定で、日本時間に直すと11月9日早朝1時から。

ツイートの文面によると、発表会ではデータセンター向けアクセラレーター「Instinct」の次期モデルが登場するようだ。今後提供されていくとみられるNVIDIA Hopperシリーズや、IntelのPonte Vecchioシリーズに対抗していく製品となる。

ITニュースサイトのWccftechではさらに詳細な発表内容を推測しており、「同社初のCDNA 2ベースのアクセラレーターシリーズであるInstinct MI200が登場し、あわせて“Milan-X”と名付けられたZen 3 EPYCシリーズプロセッサが公開されるかもしれません」と述べている。なお、ITニュースサイトVideoCardzによると「Milan-XはZen 4 "Genoa" SP5パッケージではなさそうだ」とのこと。

Looking forward to showcasing our upcoming @AMDServer #EPYC and @AMDInstinct accelerators. Join us for our Accelerated Data Center Premiere on November 8th at 11 a.m. ET. https://t.co/O2xZjXctfj pic.twitter.com/ezlWMNO9gK