カプコンは、Nintendo Switchソフト『モンスターハンターライズ』パッケージ版を、5,990円のBest Price版として2021年12月16日に発売する。

『モンスターハンターライズ』は、“いつでも、どこでも、誰とでも”気軽に楽しめる新たな「モンスターハンター」というコンセプトのもと、新モンスターやフィールドのほか、「翔蟲(かけりむし)」を使った豪快な新アクションなどを搭載するハンティングアクションゲーム。2022年夏発売予定の大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』に向けて、価格改定版を発売する。

また、『モンスターハンターライズ』と『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』の各パッケージ版がセットになった『モンスターハンターライズ モンスターハンターストーリーズ2 ツインパック』が2021年11月11日に発売される。価格は10,989円。

