カプコンは、10月8日、Nintendo Switch ダウンロード版『モンスターハンターライズ』の価格を5,990円に、『モンスターハンターライズ デラックスエディション』の価格を6,990円に改定した。

また、2021年10月27日までの期間限定で、『モンスターハンターライズ』のコミュニケーションアイテムや身だしなみアイテムなどをセットにしたダウンロードコンテンツのお得なパック商品のセールを実施中。Nintendo Switch『モンスターハンターライズ DLCパック』(ダウンロードコンテンツ)4種類をそれぞれ25%オフで販売する。

なお、10月8日からは、強力な個体のヌシ・ディアブロス2頭が登場する新たなイベントクエスト「暴君の背くらべ」と、いにしえの秘薬などの狩猟に役立つアイテムが手に入るアイテムパック「ギルドからの供給品5」の配信がスタートした。

