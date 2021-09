カプコンは、『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』を2022年夏に発売すると発表した。

新たな物語やクエストランク、まだ見ぬフィールドやモンスター、そして、未体験のアクションなど、『モンスターハンターライズ』をさらに楽しめる要素が多数追加されるという。

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』ティザー映像

なお、2021年9月30日22時から配信される「東京ゲームショウ2021オンライン」公式番組「カプコン オンラインプログラム モンスターハンタースポットライト」では、追加情報を交えながら改めて『モンスターハンターライズ:サンブレイク』を紹介するという。

※画面写真は開発中のもの。

※プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要。

