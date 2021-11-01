Dynabookは11月1日、16.1型モデルや15.6型モデルを揃える、光学ドライブ搭載のホームノートPC「dynabook T」シリーズの新モデルを発表した。ラインナップはdynabook T8、dynabook T7、dynabook T6の3機種。
販売開始は11月5日から順次。価格はオープンで、店頭予想価格はdynabook T8が240,000円台前半、dynabook T7が220,000円台半ば、dynabook T6が190,000円台半ばの見込み。
dynabook T8・dynabook T7
dynabook T8とdynabook T7は、同社スタンダードノートPCの上位機種に位置づけられる、16.1型ノートPC。Windows 11 HomeやMicrosoft Office Home & Business 2021を新搭載し、CPUパフォーマンスをTDP 28Wで駆動できる独自のエンパワーテクノロジーをサポートしている。
いずれもブルーレイディスクドライブに対応する光学ドライブを内蔵。また、キーボードは各キー樹脂に抗菌剤を練りこんだ抗菌キーボードとなる（106キー日本語配列、テンキー搭載）。
このほか、オンライン授業やビデオ会議向けに、ノイズを抑え相手の声を聞き取りやすくする「AIノイズキャンセラー」、FnキーとAキーの同時押しでマイクがミュートになる「ワンタッチマイクミュート」を内蔵する。
dynabook T8とdynabook T7はいずれもIntel Core i7-1195G7を搭載しほぼ同等の性能だが、メモリ容量が異なるほか、dynabook T8のみThunderbolt 4をサポートしている（dynabook T7はThunderbolt 4に非対応のUSB4 Type-Cポートを搭載する）。カラーはサテンゴールドとスタイリッシュブルーの2色。
dynabook T8・dynabook T7の主な仕様
|dynabook T8/T7の主な仕様
|型番
|dynabook T8
|dynabook T7
|OS
|Windows 11 Home
|CPU
|Intel Core i7-1195G7
|メモリ
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB SSD
|グラフィックス
|Iris Xe グラフィックス
|光学ドライブ
|ブルーレイディスクドライブ
|ディスプレイ
|16.1型ワイド液晶（1,920×1,080ドット）
|通信
|Wi-Fi 6（IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.2、ギガビット準拠の有線LAN
|生体認証
|顔認証
|インタフェース
|USB 3.1 Type-A（Gen1）×3、Thunderbolt 4（USB4 Type-C）コネクタ×1、HDMI出力×1、マイク/ヘッドホン出力×1、ブリッジメディアスロットなど
|USB 3.1 Type-A（Gen1）×3、USB4 Type-Cコネクタ×1、HDMI出力×1、マイク/ヘッドホン出力×1、ブリッジメディアスロットなど
|サイズ
|W379.0×D258.0×H23.7mm
|重さ
|約2.4kg
|バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）
|約7.5時間
|Office
|Office Home & Business 2021
dynabook T6
dynabook T6は、15.6型ワイド液晶を搭載した光学ドライブ付きホームノートPC。dynabook T8・T7とは画面サイズやストレージ容量が異なるほか、この2機種で搭載している顔認証センサーは非搭載となる。これらを除く基本性能はdynabook T7とほぼ同等だ。
|dynabook T6の主な仕様
|型番
|dynabook T6
|OS
|Windows 11 Home
|CPU
|Intel Core i7-1195G7
|メモリ
|8GB
|ストレージ
|256GB SSD
|グラフィックス
|Iris Xe グラフィックス
|光学ドライブ
|ブルーレイディスクドライブ
|ディスプレイ
|15.6型ワイド液晶（1,920×1,080ドット）
|通信
|Wi-Fi 6（IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.2、ギガビット準拠の有線LAN
|生体認証
|―
|インタフェース
|USB 3.1 Type-A（Gen1）×3、USB4 Type-Cコネクタ×1、HDMI出力×1、マイク/ヘッドホン出力×1、ブリッジメディアスロットなど
|サイズ
|W379.0×D258.0×H23.7mm
|重さ
|約2.4kg
|バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）
|約7.5時間
|Office
|Office Home & Business 2021