Dynabookは11月1日、16.1型モデルや15.6型モデルを揃える、光学ドライブ搭載のホームノートPC「dynabook T」シリーズの新モデルを発表した。ラインナップはdynabook T8、dynabook T7、dynabook T6の3機種。

販売開始は11月5日から順次。価格はオープンで、店頭予想価格はdynabook T8が240,000円台前半、dynabook T7が220,000円台半ば、dynabook T6が190,000円台半ばの見込み。

dynabook T8・dynabook T7

  • dynabook T8 サテンゴールド。dynabook T8・dynabook T7にはワイヤレスマウスが同梱される

  • dynabook T8 スタイリッシュブルー

dynabook T8とdynabook T7は、同社スタンダードノートPCの上位機種に位置づけられる、16.1型ノートPC。Windows 11 HomeやMicrosoft Office Home & Business 2021を新搭載し、CPUパフォーマンスをTDP 28Wで駆動できる独自のエンパワーテクノロジーをサポートしている。

いずれもブルーレイディスクドライブに対応する光学ドライブを内蔵。また、キーボードは各キー樹脂に抗菌剤を練りこんだ抗菌キーボードとなる（106キー日本語配列、テンキー搭載）。

  • dynabook T7のサテンゴールドとスタイリッシュブルー

このほか、オンライン授業やビデオ会議向けに、ノイズを抑え相手の声を聞き取りやすくする「AIノイズキャンセラー」、FnキーとAキーの同時押しでマイクがミュートになる「ワンタッチマイクミュート」を内蔵する。

dynabook T8とdynabook T7はいずれもIntel Core i7-1195G7を搭載しほぼ同等の性能だが、メモリ容量が異なるほか、dynabook T8のみThunderbolt 4をサポートしている（dynabook T7はThunderbolt 4に非対応のUSB4 Type-Cポートを搭載する）。カラーはサテンゴールドとスタイリッシュブルーの2色。

  • 右側面

  • 左側面

dynabook T8・dynabook T7の主な仕様

dynabook T8/T7の主な仕様
型番 dynabook T8 dynabook T7
OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i7-1195G7
メモリ 16GB 8GB
ストレージ 512GB SSD
グラフィックス Iris Xe グラフィックス
光学ドライブ ブルーレイディスクドライブ
ディスプレイ 16.1型ワイド液晶（1,920×1,080ドット）
通信 Wi-Fi 6（IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.2、ギガビット準拠の有線LAN
生体認証 顔認証
インタフェース USB 3.1 Type-A（Gen1）×3、Thunderbolt 4（USB4 Type-C）コネクタ×1、HDMI出力×1、マイク/ヘッドホン出力×1、ブリッジメディアスロットなど USB 3.1 Type-A（Gen1）×3、USB4 Type-Cコネクタ×1、HDMI出力×1、マイク/ヘッドホン出力×1、ブリッジメディアスロットなど
サイズ W379.0×D258.0×H23.7mm
重さ 約2.4kg
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0） 約7.5時間
Office Office Home & Business 2021

dynabook T6

dynabook T6は、15.6型ワイド液晶を搭載した光学ドライブ付きホームノートPC。dynabook T8・T7とは画面サイズやストレージ容量が異なるほか、この2機種で搭載している顔認証センサーは非搭載となる。これらを除く基本性能はdynabook T7とほぼ同等だ。

  • dynabook T6 リュクスホワイト。上位の2機種と違い、ワイヤレスマウスは同梱されない

dynabook T6の主な仕様
型番 dynabook T6
OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i7-1195G7
メモリ 8GB
ストレージ 256GB SSD
グラフィックス Iris Xe グラフィックス
光学ドライブ ブルーレイディスクドライブ
ディスプレイ 15.6型ワイド液晶（1,920×1,080ドット）
通信 Wi-Fi 6（IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.2、ギガビット準拠の有線LAN
生体認証
インタフェース USB 3.1 Type-A（Gen1）×3、USB4 Type-Cコネクタ×1、HDMI出力×1、マイク/ヘッドホン出力×1、ブリッジメディアスロットなど
サイズ W379.0×D258.0×H23.7mm
重さ 約2.4kg
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0） 約7.5時間
Office Office Home & Business 2021