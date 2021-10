GENDA SEGA Entertainmentは、2021年10月22日に『セガ池袋』を池袋サンシャイン60通りにオープンする。

『セガ池袋』は、セガのお店『池袋プロジェクト』第1弾として、2021年9月20日に閉店した『セガ池袋GiGO』の向いに位置するビル一棟に出店。各フロアには「セガのお店限定景品」や「人気キャラクターグッズ」をそろえたクレーンゲーム機や、物販カフェ、ビデオゲームを設置する。さらに、「セガのお店限定キャンペーン」などイベントも実施予定だ。

10月22日のオープンに合わせて、『蒼穹のファフナー THE BEYOND』とコラボレーションしたノベルティ付きドリンクキャンペーンを「セガ池袋」でも追加開催。蒼穹のファフナー THE BEYOND ノベルティ付きドリンクを注文すると、コースターを受け取れる。なくなり次第配布は終了。同日は限定のクレーンゲーム専用景品も登場する。キャンペーン実施期間は、2021年10月22日から11月14日まで。

『セガ池袋』概要

住所:東京都豊島区東池袋1-22-12 地下1階+地上4階

アクセス :JR 池袋駅 東口より サンシャイン60通り 徒歩10分

電話番号:03-5927-8818

営業時間:10時~23時

営業面積:B1:14.6坪 / 1F:35.7坪 / 2F:34.6坪 / 3F:34.6坪 / 4F:34.6坪

フロア構成:合計154.2坪(地下1階ビデオゲーム、2階~3階クレーンゲーム、4階 物販カフェ)

設置台数:合計 101台 クレーンゲーム機/83台、ビデオゲーム機/18台、物販カフェ

SEGAプラトン:対応



©XEBEC・FAFNER BEYOND PROJECT