ユニットコムは10月14日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、グラフィックスにAMD Radeon RX 6600を搭載するゲーミングPCを発売した。注文時に構成を変更できるBTOに対応しており、価格は137,980円から。
AMD RDNA 2アーキテクチャを採用する新しいグラフィックスカード「AMD Radeon RX 6600」を搭載したゲーミングPC。ユニットコムではミニタワーケースやミドルタワーケース、さらに大きい高冷却モデルの3製品をラインナップしており、用途や設置場所に応じて選択できる。それぞれの構成の主な仕様は以下の通り。
LEVEL-M0P5-R535-DPX [Windows 10 Home]
- OS：Windows 10 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 5 3500
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：AMD Radeon RX 6600 8GB GDDR6
- 電源：500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
- 価格：137,980円
LEVEL-R059-117-DPX [Windows 10 Home]
- OS：Windows 10 Home
- プロセッサ：Intel Core i7-11700
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：AMD Radeon RX 6600 8GB GDDR6
- 電源：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
- 価格：172,980円
LEVEL-R9X6-LCR58X-DPX [Windows 10 Home]
- OS：Windows 10 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 5800X
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：AMD Radeon RX 6600 8GB GDDR6
- 電源：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
- 価格：205,980円