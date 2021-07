スクウェア・エニックスは7月11日、Windows PC性能の計測に利用できるベンチマークテストの新バージョン「ファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレ ベンチマーク」を公開した。すでにダウンロードできるようになっており、無料で利用できる。

「ファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレ ベンチマーク」公開中

今回提供が始まったのは、11月23日に発売を予定しているMMORPG「ファイナルファンタジーXIV」向けの大型拡張パッケージ「暁月のフィナーレ」に対応するベンチマークテストの新バージョン。キャラクタークリエイト機能では新たに「ヴィエラ族」の男性キャラを作れるようになり、製品版に引き継ぐこともできる。

新バージョンでは製品版で多人数コンテンツが増えたことを反映し、プレイの目安となるスコアの評価基準を変更したという。推奨動作環境はWindows 8.1 / 10、Intel Core i7 3GHz以上のプロセッサ、8GB以上のメモリ、80GB以上のストレージ、NVIDIA GeForce GTX 970以上またはAMD Radeon RX 480以上のグラフィックス。

最高設定、2,560×1,440ドット(仮想フルスクリーン)、AMD Ryzen 9 3900XT、NVIDIA GeForce RTX 3080 Tiでベンチを“まわしてみた”。大人数での大迫力な戦闘シーンを鑑賞できる

なお、公開にあわせてベンチマーク公開記念SSキャンペーンを開催中。男性ヴィエラのキャラメイクSSやスコア結果SSを募集し、抽選でゲーム内アイテムをプレゼントする。詳細は公式プレイヤーズサイト「The Lodestone」上の記事に詳しい。

© 2010 - 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION: © 2010, 2014, 2016, 2018 YOSHITAKA AMANO