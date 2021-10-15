Razerは、「Razer Blade レビューキャンペーン 2021」を2021年10月15日から実施する。
キャンペーンでは、Razer Bladeを対象期間内に購入し、レビューサイトや購入元のページでレビューを投稿すると、ノートPC保護用スリーブ「Razer Protective Sleeve V2」をもれなくプレゼント。キャンペーン対象購入期間は2021年10月15日0時から2021年12月31日23時59分、キャンペーン申込期間は2021年10月15日0時から2022年1月11日23時59分まで。応募期間中に対象製品を購入し、キャンペーン特設ページの応募フォームより、「Razer Protective Sleeve V2 13.3インチ RC21-01570100-R3M1」「Razer Protective Sleeve V2 15.6インチ RC21-01580100-R3M1」「Razer Protective Sleeve V2 17.3インチ RC21-01590100-R3M1」から希望のものを1つ選んで申し込む。
対象製品は以下の29機種。
Razer Book (2機種)
RZ09-03571JM1-R3J1
RZ09-03571JM2-R3J1
Blade Stealth 13 (2機種)
RZ09-03272J12-R3J1
RZ09-03272J82-R3J1
Blade 14 (2機種)
RZ09-0370BJA3-R3J1
RZ09-0370CJA3-R3J1
2021年春モデル
Blade 15 Advanced Model (5機種)
RZ09-0367BJD3-R3J1
RZ09-0367BJC3-R3J1
RZ09-0367CJD3-R3J1
RZ09-0367CJC3-R3J1
RZ09-0367CJ53-R3J1
Blade Pro 17 (6機種)
RZ09-0368AJA2-R3J1
RZ09-0368AJC2-R3J1
RZ09-0368BJA2-R3J1
RZ09-0368BJC2-R3J1
RZ09-0368CJC3-R3J1
RZ09-0368CJ63-R3J1
2021年夏モデル
Blade 15 Advanced Model (6機種)
RZ09-0409AJD3-R3J1
RZ09-0409BJA3-R3J1
RZ09-0409CJA3-R3J1
RZ09-0409BJC3-R3J1
RZ09-0409CJC3-R3J1
RZ09-0409CJ53-R3J1
Blade 17 (6機種)
RZ09-0406AJA3-R3J1
RZ09-0406AJC3-R3J1
RZ09-0406BJA3-R3J1
RZ09-0406BJC3-R3J1
RZ09-0406CJC3-R3J1
RZ09-0406CJ63-R3J1