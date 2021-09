『Dead by Daylight』のポップアップストア「The Entity Shop Dead by Daylight in LOFT」が10月13日より開催される。

5周年を迎えた非対称対戦型ホラーサバイバルゲーム『Dead by Daylight』のポップアップストア「The Entity Shop Dead by Daylight in LOFT」が開催。会場では新商品の販売や、特大パネル展示などが用意されている。梅田ロフト、銀座ロフトにて開催され、期間は10月13日から11月9日までとなっている。

(C) 2021 Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.