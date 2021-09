シチズン時計は9月17日、ディズニー公式オンラインストア「shop Disney」のオープン1 周年を記念したコラボレーションモデル「CITIZEN Disney Collection」を発表した。全6ブランド9モデルをラインナップし、価格は44,000円~154,000円。shop Disneyで先行予約を開始しており、一般予約は10月15日から。発売は11月15日。

「CITIZEN Disney Collection」のテーマは、「EVERY MOMENT IS A MIRACLE(どんな瞬間も、すべて奇跡である)」。コラボレーション作品は、ディズニー(ミッキー&ミニー、エルサ、ラプンツェル、ユージーン)、マーベル、スター・ウォーズ、ピクサーだ。各モデルの裏ぶたには、それぞれのキャラクターを連想させる奇跡の瞬間のひとことを刻んでいる。各モデルとも、定期的な電池交換が不要の「光発電エコ・ドライブ」仕様だ。それぞれ専用の限定ボックスにセットされる。

shop Disney 1周年記念「CITIZEN Disney Collection」

ディズニー|シチズン

シチズン「エクシード」から、ミッキーとミニーのペアモデル。ミッキーとミニーを文字板の1カ所に描き、ミッキーとミニーの誕生日(11月18日)も演出。ミッキーモデルは11 時と18分の切分にドットを、ミニーモデルは11時にルビーと18分にハートマークを配置している。また、ミニーモデルのバンド裏には、ミニーのワンピースをイメージした赤地に白のドットパターンを施した。裏ぶた刻印のセリフは「You're my one and only」。





シチズン エクシード / エコ・ドライブ電波時計ダイレクトフライト(CB1118-01E)

ミッキーモデル(CB1118-01E)の価格は154,000円、限定600本。ケース素材はシチズンの表面硬化技術「デュラテクトDLC」を施したスーパーチタニウム、ケースサイズは径38×厚さ8.5mm(設計値)、バンド素材はカーフ革、風防は無反射コーティングのサファイアガラス、防水性能は5気圧。日中米欧の標準電波で時刻を合わせる電波時計、ワールドタイム機能搭載。





シチズン エクシード / エコ・ドライブ電波時計ダイレクトフライト(ES9378-01X)

ミニーモデル(ES9378-01X)の価格は154,000円、限定600本。ケース素材はデュラテクトサクラピンク加工のスーパーチタニウム、ケースサイズは径26.6×厚さ7.7mm(設計値)、風防は無反射コーティングのサファイアガラス、防水性能は5気圧。日中米欧の標準電波で時刻を合わせる電波時計、ワールドタイム機能搭載。





シチズン クロスシー / エコ・ドライブ(EW3221-51L)

シチズン「xC(クロスシー)」からは、『アナと雪の女王』のエルサを描いたモデル(EW3221-51L)。文字板は水色のグラデーションに雪の結晶パターンをプリントし、9時位置にラボグロウン・ダイヤモンドを廃している。裏ぶた刻印のセリフは「Thereʻs power in me」。

EW3221-51Lの価格は73,700円、限定1,200本。ケースとバンド素材はデュラテクトプラチナ加工のステンレススチール、ケースサイズは径26.3×厚さ8.3mm(設計値)、風防は球面サファイアガラス、防水性能は10気圧。





シチズン エル / エコ・ドライブ(EM0913-57W)

シチズン「エル」からは、『塔の上のラプンツェル』をテーマにしたモデル(EM0913-57W)。ラプンツェルとユージーンが無数のランタンに囲まれる名シーンをデザインし、輝くランタンを表現する天然ダイヤモンドとカットパーツを散りばめている。裏ぶた刻印のセリフは「Light my own dreams」。

EM0913-57Wの価格は55,000円、限定500本。ケースとバンド素材はステンレススチール、ケースサイズは径30×厚さ8.4mm(設計値)、風防は球面サファイアガラス、防水性能は5気圧。

マーベル|シチズン

マーベルモデルには、シチズン「プロマスター」のダイバーズウオッチをチョイス。





シチズン プロマスター / エコ・ドライブ(BN0164-07Z)

アイアンマンをテーマにしたモデル(BN0164-07Z)はレッドとゴールドのカラーリングだ。文字板の中央にアークリアクター、12時位置にアイアンマンのマスクを表現したアイコンを配置している。裏ぶた刻印のセリフは「I choose the future」。

キャプテン・アメリカをテーマにしたモデル(BN0150-36L)は、レッドとブルーのカラーリング。文字板の中央に星のマーク、12時位置におなじみのAマークを配置した。裏ぶた刻印のセリフは「The First avenger」。





シチズン プロマスター / エコ・ドライブ(BN0150-36L)

BN0164-07ZとBN0150-36Lの価格は49,500円、それぞれ限定500本。ケース素材はステンレススチール、ケースサイズは径44×厚さ11.5mm(設計値)、風防はクリスタルガラス、防水性能は200m潜水用防水。

スター・ウォーズ|シチズン





シチズン アテッサ / エコ・ドライブ電波時計ダイレクトフライト(CB5040-71A)

シチズン「アテッサ」からは、スター・ウォーズのR2-D2を描いたモデル(CB5040-71A)。R2-D2を思わせるクロノグラフを、青・白・赤のカラーリングでまとめた。文字板には、R2-D2のシルエットをデザインしている。裏ぶた刻印のセリフは「R2-D2 is my co-pilot」。

ケースとバンド素材はデュラテクトチタンカーバイト加工のスーパーチタニウム、ケースサイズは径41.5×厚さ12mm(設計値)、風防は無反射コーティングのサファイアガラス、防水性能は10気圧。日中米欧の標準電波で時刻を合わせる電波時計、ワールドタイム機能搭載。

ピクサー|シチズン

「シチズン コレクション」から、『トイ・ストーリー』のウッディとバズ・ライトイヤーをテーマにした2モデル。





シチズンコレクション / エコ・ドライブ リングソーラー(BU4042-09A)

ウッディモデル(BU4042-09A)の価格は44,000円、限定700本。12時位置に保安官バッジ、6時位置にベルトバックルのマークを配置し、文字板は「投げ縄」、切分はウッディのシャツの柄、赤い秒針はスカーフをイメージしたデザインだ。革バンドにはウッディのブーツと同じサボテン柄を型押しした。裏ぶた刻印のセリフは「I am the best in the west」。ケース素材はステンレススチール、ケースサイズは径41×厚さ11.2mm(設計値)、バンド素材はカーフ革、風防はクリスタルガラス、防水性能は10気圧。





シチズンコレクション / エコ・ドライブ リングソーラー(AW1166-66A)

バズ・ライトイヤーモデル(AW1166-66A)の価格は44,000円、限定800本。白・緑・紫のカラーリングと球面クリスタルガラスによって、バズ・ライトイヤーのスペーススーツを表現。文字板にはスペースレンジャーマークとあごひげを配置し、赤の秒針でレーザー光線を描いた。夜光塗料によって暗闇で発光するギミックを盛り込んでいる。裏ぶた刻印のセリフは「To infinity and beyond」。ケース素材はステンレススチール、ケースサイズは径39.8×厚さ10.4mm(設計値)、風防は球面クリスタルガラス、防水性能は10気圧。