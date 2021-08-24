日本エイサーは8月24日、15.6型スタンダードノートPC「Aspire」シリーズから、「A515-56-A78Y/KF」と「A515-56-A78Y/K」の2モデルを発表した。8月26日に発売する。価格はオープン。
A515-56-A78Y/KF
A515-56-A78Y/KFは、第11世代Intel Core i7-1165G7を搭載する15.6型スタンダードノートPC。店頭予想価格は140,000円前後。高いCPU性能によって、写真や映像の編集といったクリエイティブな作業なども快適に処理できるとしている。オフィスソフトとして、Microsoft Office Home & Business 2019をバンドル。
液晶ディスプレイには視野角の広い非光沢IPS液晶パネルを使用し、解像度は1,920×1,080ドットのフルHD。ブルーライト低減機能として、弱・中・強・長時間の4段階を選べるAcer BluelightShieldを備える。テンキー付きキーボードは104キーの日本語配列。タッチパッド左上には、Windows Hello対応の指紋認証リーダーを配置している。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-1165G7（最大2.8GHz）、メモリがDDR4 2,666MHz 8GB、ストレージが512GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel Iris Xe Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Home 64bit。
ネットワークは、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースは、USB 3.2 Type-C Gen1×1、USB 3.2 Type-A Gen1×2、HDMI×1、HD Webカメラなど。バッテリ駆動時間は約8.5時間。本体サイズは約W363.4×D238.5×H17.9mm、重さは約1.65kg。
A515-56-A78Y/K
A515-56-A78Y/Kは、Microsoft Office Home & Business 2019を省略したモデル。店頭予想価格は120,000円前後。そのほかの仕様はほぼ共通。