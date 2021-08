「BIOHAZARD」シリーズとゲーミングチェアブランド「COUGAR」のコラボゲーミングチェアが8月31日に発売される。デザインは「S.T.A.R.S.」と「Umbrella」の2種類。価格は54,780円。2021年8月19日から予約を開始した。

「S.T.A.R.S.」モデルは、ラクーン市警察署の特殊作戦部隊「S.T.A.R.S.」をモチーフにデザイン。「S.T.A.R.S.」の雰囲気を崩さないよう、チェアに施されている「COUGAR」ロゴの刺繍を通常商品のオレンジからネイビーに変更した。

「Umbrella」モデルは、事件の影に暗躍する謎の組織「Umbrella」をモチーフにデザイン。「Umbrella」の雰囲気を崩さないよう、チェアに施されている「COUGAR」ロゴの刺繍を通常商品のオレンジからレッドに変更した。

それぞれ、耐荷重は120kg、チェアの重さは21kg、リクライニングは無段階の180度、背もたれ幅は55cm、背もたれ高さは83cm、座面の厚さは12cm、アームレスト内幅は50cm、座面高は39~48cm、座面幅は53cm、座面奥行は57cm、床からアームレストまでの高さは64~70cm。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.