ピクシブは、第4回目となる高校生向けイラストコンテスト「pixiv高校生イラコン2021」の開催を発表した。期間は7月31日～9月12日を予定しており、募集イラストのテーマは「踊」。コンテンストの開催にあわせて、京都芸術大学通信教育部によるオンライン夏季特別講習を実施する。
「踊」をテーマに、高校生を対象に広く作品を募るイラストコンテスト。審査員には現役のイラストレーター4名と協賛企業8社が参加し、応募イラストを審査する。最優秀賞1名には賞金100,000円、イラストレーター審査員賞4名には20,000円分のAmazonギフト券を授与するほか、協賛企業による企業賞も設定。クリップスタジオペイントのライセンスや、液晶ペンタブレット、コピックなどを授与するという。賞や開催の概要は以下の通りで、詳細は特設ページに詳しい。
エレコム賞 / エレコム株式会社
- 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン
- モバイルバッテリー(10000mAh/USB Power Delivery準拠)
- “off toco”2STYLEカメラバックパック
- 超強力クリーニングクロス
モンスターストライク賞 / 株式会社ミクシィ
- Pioneer ワイヤレスヘッドホン モンスターストライク ガブリエル SE-MS7BT
CLIP STUDIO PAINT賞 / CLIP STUDIO PAINT
- CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン 2年版 1本
コピック賞 / 株式会社トゥーマーカープロダクツ
- コピックスケッチ ベーシック72色セット
- コピックスケッチブックL
ワコム賞 / 株式会社ワコム
- Wacom One 液晶ペンタブレット 13
CHUNITHM賞 / 株式会社セガ
- CHUNITHM ALL JUSTICE COLLECTION ep. I
- CHUNITHM ALL JUSTICE COLLECTION ep. II
- チュウニズム ビジュアルコレクション
KADOKAWA キトラ賞 / KADOKAWA キトラ編集部
- 画集3冊（『VISIONS 2021 ILLUSTRATORS BOOK』（監修：pixiv）／ 『KEMONO FABRIC TOKYO モグモ Artworks』／『あいきょう 荻pote作品集』）
- イラスト関連書籍2冊（toshi著『神技作画』／虎硬著『イラストでお金を生み出す秘訣』）
Orbital2賞 / 株式会社BRAIN MAGIC
- Orbital2
また、コンテストにあわせて無料で参加できる夏季特別講習も実施する。日時は8月21日13時からで、方法はZoomウェビナー。参加には申し込みが必要で、詳細は京都芸術大学イラストレーションコース公式ページに詳しい。