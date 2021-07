スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にカバー曲「HOT LIMIT」が登場した。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』は “BanG Dream!(バンドリ!)”発のボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」の世界観を軸に展開する、スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム。TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』のその後を描くストーリーで、全国各地のアマチュアバンドが「ライブ・ロワイヤル・フェス」で頂点を決める。リズムゲームパートでは、オリジナル楽曲はもちろん、有名アニメソングやポップミュージックのカバー楽曲も多数収録。

今回はイベント「灼熱リミット -漢たちの海辺バトル-」に合わせ風神RIZING!によるカバー曲「HOT LIMIT」が追加された。7月17日14:59まで先行プレイ可能となっている。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.