スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にてゲーム内イベント「Janus」が開催中。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』ゲーム内イベント「Janus」では、累計イベントポイント報酬とランキング報酬があり、それぞれ特定の条件を達成すると★3メンバー「【外面と内面】里塚賢汰」、★2メンバー「【マスクレス】洲崎 遵」を仲間にすることができる。

またイベント開始に合わせ、Fantôme Irisによるオリジナル新曲「Janus」が追加されている。そして、「Janusスカウト」が開催中。本スカウトでは、★4メンバー「【軋む音】楠 大門」、★4メンバー「【軋む心】御劔虎春」、★3メンバー「【踊らされる仮面】烏丸玲司を仲間にすることができる。

