GIGABYTEは、AMD X570チップセットを搭載するAMD Ryzenシリーズ向けマザーボードの新製品として、「X570S AORUS MASTER」「X570S AERO G」の2製品を発表した。両製品ともに7月2日から発売を予定しており、価格はオープンプライス。想定売価はそれぞれ55,000円前後、48,000円前後。
X570S AORUS MASTER
X570S AORUS MASTERは、PCゲーミング向けの独自機能を満載した「AORUSシリーズ」上位モデル。チップセットのヒートシンクからはファンが廃された他、14+2フェーズの強力な電源回路、ESS SABRE9118による高音質なオンボードオーディオ、2.5GbE LANによる高速なネットインタフェースの搭載が特徴となっている。価格は55,000円。
- ソケット：AMD AM4
- チップセット：AMD X570
- 対応CPU：AMD Ryzen 5000 / 4000G / 3000 / 3000G / 2000 / 2000G
- 対応メモリ：DDR4 3200MHz（最大128GB）、ECC Un-buffered DIMM / non-ECC Un-buffered DIMM
- 拡張スロット：PCI Express x16×3（PCIe x16×1、PCIe x8×1、PCIe x4×1）
- ストレージ：M.2×4、SATA 6Gb/s×6
- 有線LAN：Intel 2.5GbE LAN chip
- インタフェース：USB 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×5、USB 3.2 Gen 1×2、USB 2.0/1.1×4、
- フォームファクタ：ATX（30.5×24.4cm）
X570S AERO G
X570S AERO Gは、ヒートシンクやリアI/Oパネルカバーに白と青を基調としたデザインを採用するクリエイター・ゲーマー向け「AERO Gシリーズ」に属する製品。チップセットを省略して静音性を高めたほか、12+2フェーズの強力な電源回路、映像出力に対応するType-C端子を搭載。Unbuffered ECCメモリ対応など、ゲーミング以外の幅広い用途にも対応するという。価格は48,000円前後。
- ソケット：AMD AM4
- チップセット：AMD X570
- 対応CPU：AMD Ryzen 5000 / 4000G / 3000 / 3000G / 2000 / 2000G
- 対応メモリ：DDR4 3200MHz（最大128GB）、ECC Un-buffered DIMM / non-ECC Un-buffered DIMM
- 拡張スロット：PCI Express x16×3（PCIe x16×1、PCIe x8×1、PCIe x4×1）
- 映像出力端子：USB Type-C
- ストレージ：M.2×4、SATA 6Gb/s×6
- 有線LAN：Intel 2.5GbE LAN chip
- インタフェース：USB 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 1（Type-C）×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×4、USB 3.2 Gen 1×2、
- フォームファクタ：ATX（30.5×24.4cm）