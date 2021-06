スクウェア・エニックスは、2021年夏に発売予定のブロックチェーン技術を活用したNFTデジタルシール『資産性ミリオンアーサー』のティザーサイトを公開した。

ブロックチェーンには、LINE社が独自に開発した「LINE Blockchain」を採用。NFTデジタルシールのトレードに関しては、LINE社が提供予定のNFTマーケットプレイスで実施する。

NFTとは、「Non-Fungible Token(ノンファンジブルトークン)」の略称。ブロックチェーン上で発行された唯一無二で代替不可能なデジタルトークンで、デジタルアイテムやコンテンツの固有性や保有していることを証明できる。

『資産性ミリオンアーサー』で提供されるNFTデジタルシールは、NFTが持つ特性に加え、絵柄が1枚1枚異なる。そのため、ユーザーはデザイン面においても唯一無二のNFTデジタルシールを所有できる。

NFTデジタルシールをコレクションする際には、購入済みのデジタルアセットをブラウザ上で管理する専用の「シールホルダー(仮称)」で提供する予定だ。発売日や価格、購入方法やシールホルダー(仮称)などの詳細な仕様については、決定次第告知される。

(C)2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Powered by double jump.tokyo Inc.