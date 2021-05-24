サードウェーブは、【CLIP STUDIO PAINT/Wacomペンタブレット動作確認済み】イラスト向けモデルのシリーズに、「raytrek G5-R」を追加した。標準構成時の価格は139,980円。

「raytrek G5-R」は、sRGBカバー率約99％の15インチフルHD液晶に、Ryzen 7プロセッサー、GeForce GTX 1650Ti、16GBメモリを搭載したクリエイター向けノートパソコン。従来の「イラスト向けモデル」と同様に、セルシスのイラスト・マンガ・アニメーション制作アプリCLIP STUDIO PAINTと、Wacomペンタブレットの動作検証を行った。また、定番ペイントアプリであるCLIP STUDIO PAINT DEBUTが付属する。

標準構成時の主な仕様は、OSがWindows 10 Home 64ビット、CPUがAMD Ryzen 7 4800H（2.9GHz）、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 + AMD Radeonグラフィックス、メモリが16GB DDR4 SO-DIMM（PC4-25600/8GBx2/2チャネル）、ストレージが512GB NVMe SSD（M.2 2280，読込速度 3200MB/s，書込速度 2000MB/s）、光学ドライブは非搭載。

インターフェース類は、SDカードリーダー（SDXC/MSXC対応）、USB3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×1、マイク入力×1、ヘッドフォン出力×1、HDMI 2.0×1、miniDP1.2×2。ネットワークはギガビットLANポート×1（マザーボードオンボード）、Intel Wi-Fi 6 AX200NGW（IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n 2×2 Max2.40Gbps）、Bluetooth 5.1。

ディスプレイは15.6インチの非光沢ワイド。リフレッシュレートは60Hz、解像度は1,920×1,080ドットのフルHD、ディスプレイ色域はsRGBカバー率約99%（sRGB比約100%）、AdobeRGBカバー率約76%（AdobeRGB比約77%）。バッテリー駆動時間は約4.1時間、本体サイズはW359×D243×H20.5mm、重さは約1.9kg。