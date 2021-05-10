スマートフォン向けアプリ『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』(スクフェス) にてスクフェス8周年記念キャンペーン第3弾を開催中。

『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』では、8周年を記念して、様々なアイテムが当たる「スクフェス8周年記念大抽選会シーズン2」を開催中。参加に必要な大抽選会応募券は「8thアニバーサリー・ミュージック・フェスティバル 第2弾」で応援を行うことにより獲得できる。

また、特別なログインボーナスも開催中。各日ラブカストーン(1個)がプレゼントされ、開催期間は5月15日23:59まで。

さらに、勧誘「未来∞チケット勧誘 シーズン3～μ's～」「未来∞チケット勧誘 シーズン3～Aqours～」や「3年生限定SR以上確定BOX勧誘～Aqours～」が開催中。

そして、ショップにて「8周年限定！お得なラブカストーンスペシャルセット」「8周年限定！お得なラブカストーンセット」「8周年限定！お得なラブカストーンミニセット」が登場している。

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