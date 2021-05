スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にて新機能「協力セッション」のリリース&GWキャンペーン開催中。

今回、『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』に新機能「協力セッション」が追加。最大5人の他プレイヤーと一緒に遊べる機能で、それぞれのユーザーが選んだメンバーでセッションをプレイできるほか、セッション中に条件を達成することで、スコアが2倍にアップする「グルーヴモード」が発生する。また、「協力セッション」はランダムに集められたプレイヤーと遊ぶことができる「フリールーム」と、フレンドや任意のプレイヤーを招待して遊ぶことができる「プライベートルーム」の2つを利用することができる。

そして、メインストーリーの裏側が語られる「Extra」1章・2章が追加。「メインストーリー」のタブ「Extra」から読むことができる。そのほか、「ゴールデンウィークキャンペーン」にてログインボーナスや期間限定ミッションが追加されている。

