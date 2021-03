M87の中心にある超巨大ブラックホールと吹き出すジェットを異なる望遠鏡、異なる解像度で観測して得られた偏光画像。上から、アルマ望遠鏡、米国立電波天文台VLBA、EHTで観測されたもの (c) EHT Collaboration; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Goddi et al.; VLBA (NRAO), Kravchenko et al.; J.C. Algaba, I. Martí-Vidal(c) EHT Collaboration; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Goddi et al.; VLBA (NRAO), Kravchenko et al.; J.C. Algaba, I. Martí-Vidal(出所:EHT-Japan Webサイト)