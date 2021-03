スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて「LOST SONG編 最終章 おひさまの歌」が配信スタートした。

「LOST SONG編 最終章 おひさまの歌」

「LOST SONG編 最終章 おひさまの歌」では、アプリオリジナルキャラクターである『並行世界の立花響』が主人公として登場。今回公開される最終章は2021年1月15日にイベントとして配信された「LOST SONG編 第3章 閃光と虹の果てに」の続編となる。

イベントでは開催期間内にオリジナルストーリーのイベントクエストが開放。イベントクエストではアイテム「想いの旋律」をドロップ報酬として手に入れることができる。集めたアイテムはショップにて、過去登場した★5シンフォギアカードや新★3メモリアカード「いつかを叶える時」、各種強化素材などと交換することができる。開催期間は3月31日13:59まで。

また、イベント開催期間中「絶技 育成応援キャンペーン」を開催ミッションをクリアすると絶技のレベルアップに必要な「絶玉」などを獲得できる。

