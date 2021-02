スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・ミーネ<優しき魔族>(CV.ひよりん)が登場した。

ミーネ<優しき魔族>は、引っ込み思案で自分にあまり自信がなく、森で育ったため本能的に敏感なところがあるが善良で優しい魔族、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、味方が受けるダメージをコントロールして戦う。また敵のスキルダメージや状態ダメージをダウンする。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED