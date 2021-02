スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』大型アップデートが実施された。

『D4DJ Groovy Mix』

今回、メインストーリー新章「D4 FES. STORY」が配信開始。新章「D4 FES. STORY」では、「コラボユニットステージ」が開催され、「D4 FES.」に出場した6ユニットのメンバーをシャッフルしたこのイベント限りのユニットが誕生する。1位を獲得したコラボユニットは、そのメンバーで新曲が制作される。

また、イベント「D4 FES. ~祭典、再始動~」が開催中。マルチメドレーライブや課題曲メドレーライブをプレイし、イベントPtを集めて競うイベントで、マルチメドレーライブではプレイヤー4人で選曲した4曲をメドレー楽曲として、課題曲メドレーライブでは予め設定された4曲をメドレー楽曲でプレイすることができる。。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.