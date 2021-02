ワコムの「One by Wacom」は、エントリーユーザー向けのペンタブレット。先日、Chromebookと組み合わせてシームレスに動作することが確認された「Works With Chromebook認定」を受けた。合わせて、One by Wacomを購入したChromebookユーザーへの特典として、イラスト・マンガ・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT PRO」(3カ月ライセンス)のバンドル提供を行っている。

ペンタブレット「One by Wacom」

Chromebook版のCLIP STUDIO PAINTに機能制限はなく、他のOS(Windows、macOS、iPad、iPhone、Galaxy、Android)向けソフトと同様に使える。

One by Wacomのワコムストア直販価格は税込8,800円。購入特典の取得にはWacom IDと製品のシリアルナンバーの登録が必要。この特典の提供は、Works With Chromebook認定が発表された2021年1月26日から開始されている。

ChromebookとOne by Wacomを組み合わせて使うと、最大6カ月にわたって、CLIP STUDIO PAINTを無料で使える

この特典とは別に、「Chromebookだけの特典」ページから申し込むことで、CLIP STUDIO PAINTのすべての機能を搭載した「CLIP STUDIO PAINT EX」を3カ月無料で利用可能。One by Wacomにバンドル提供されるCLIP STUDIO PAINT PROと合わせると、最大6カ月にわたって、EXとPROの2つのグレードでイラストやマンガの制作が行える。なお、One by WacomはChromeOS専用ではなく、WindowsとMacにも対応している。