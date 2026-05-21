ロジクールは5月21日、ゲーミングキーボードの新製品として、ガスケットマウントの採用で打鍵感を高めつつカスタマイズ性を強く志向した新製品「G512 X 75 有線ゲーミングキーボード「G512 X 75／98」を発売した。レイアウトに応じて75キーレイアウトと98キーレイアウトを用意し、それぞれにブラックとホワイトを用意する。

ロジクール、ガスケットマウント採用の有線ゲーミングキーボード「G512 X 75／98」発表

ロジクール有線ゲーミングキーボードとしては上位モデルとなる「G5シリーズ」に属する製品。同社で始めてデュアルスワップ機能とガスケットマウント構造を採用した点が大きな特徴で、搭載するキーのうち41個が磁気スイッチとメカニカルスイッチの両方に対応する。本体にガスケットマウントを備え、タイピングやゲームプレイにおける振動を吸収して快適な打鍵感を実現。快適性と静音性を両立し、FPSからRPG、MOBAまで幅広いゲームジャンルで利用できるとしている。

キーボード本体には大規模なライティングエリア「LIGHT BAR」を搭載しているため、G HUB等を用いてイルミネーションを利用可能。別売りのパームレストはこのライトバーのイルミネーションが透過するよう工夫が凝らされているため、より明るく煌びやかな様子を楽しめる。

6月11日発売予定で、価格はオープンプライス。メーカー直販サイトでは75キーモデルが32,780円前後、98キーモデルが36,080円前後。