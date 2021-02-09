ユニットコムは2月9日、「iiyama PC」ブランドのクリエイター向けシリーズ「SENSE∞」にて、「デジタルイラスト・漫画デビュー応援キャンペーン」を実施する。
「CLIP STUDIO PAINT推奨PC」が3,000円OFFになるWebクーポンコードプレゼント
対象PCが3,000円オフとなるWebクーポンコードは、SENSE∞の公式ツイッターアカウント「@SENSE_INF」のキャンペーンツイートに記載。対象PCは「CLIP STUDIO PAINT 推奨PC」で、Webクーポンコードの有効期間は2021年2月24日まで。Webクーポンコードの利用には、パソコン工房Web会員、またはビジネス優待会員への登録とログインが必要になる。なお、ほかのWebクーポンコードとの併用はできない。CLIP STUDIO PAINT推奨PCの一例は以下の通り。
デスクトップPC（ディスプレイはオプション）
- SENSE-M0B4-R33G-VHS-CSP StarterPack [CLIP STUDIO PAINT]
- 価格（税別）：82,480円
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：AMD Ryzen 3 3200G（3.6GHz）
- メモリ：DDR4-2666 8GB（8GB×1）
- ストレージ：240GB SATA SSD
- グラフィックス：AMD Radeon Vega 8（CPU内蔵）
- 本体サイズ：約W235×D512×H548mm
- ペンタブレット「CLIP STUDIO PAINT PRO 2年ライセンス付属」: WACOM Intuos Small CTL-4100WL/K0[4096レベル筆圧対応ペン]
- SENSE-M049-iX4-UHX-CSP StarterPack [CLIP STUDIO PAINT]
- 価格（税別）：100,480円
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i5-10400（2.9GHz）
- メモリ：DDR4-2666 16GB（8GB×2）
- ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
- 本体サイズ：約W190×D415×H357mm
- ペンタブレット「CLIP STUDIO PAINT PRO 2年ライセンス付属」: WACOM Intuos Small CTL-4100WL/K0[4096レベル筆圧対応ペン]
17.3型ノートPC
- SENSE-17FH045-C-UCSS-CSP StarterPack [CLIP STUDIO PAINT]
- 価格（税別）：65,980円
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Celeron 4205U（1.8GHz）
- メモリ：DDR4-2133 8GB（4GB×2）
- ストレージ：240GB SATA SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 610（CPU内蔵）
- ディスプレイ: 17.3型（非光沢)1,920×1,080ドット
- 無線LAN: IEEE802.11 ac/a/b/g/n、Bluetooth 5.0
- 本体サイズ：約W400×D269×H32mm、約2.38kg
- ペンタブレット「CLIP STUDIO PAINT PRO 2年ライセンス付属」: WACOM Intuos Small CTL-4100WL/K0[4096レベル筆圧対応ペン]
フォロー＆リツイートで13.3インチ液晶タブレットプレゼント
セルシス公式ツイッターアカウント「@clipcelsys」と、SENSE∞公式ツイッターアカウント「@SENSEINF」をフォローし、ハッシュタグ「#クリスタデビュー応援」入れてキャンペーンツイートを「引用リツイート」して応募。13.3インチ液晶タブレット「WACOM DTC133W0D」を抽選で1名にプレゼントする。