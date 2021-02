HORIは、Nintendo Switchソフト『モンスターハンターライズ』の世界観を表現したNintendo Switch用アクセサリーシリーズを2021年3月26日より順次発売する。

発売するアイテムは「モンスターハンターライズ グリップコントローラー for Nintendo Switch」「モンスターハンターライズ ハンドポーチ for Nintendo Switch」「モンスターハンターライズ microSDカード 64GB+カードケース for Nintendo Switch」「モンスターハンターライズ microSDカード 128GB+カードケース for Nintendo Switch」の4種類。

「モンスターハンターライズ グリップコントローラー for Nintendo Switch」は、握りやすいグリップと大きめサイズのスティック・ボタンで、ゲームプレイを快適にするコントローラー。同作に登場するマガイマガドが描かれる。背面ボタンやアサイン(ボタン割り当て)機能、連射/ 連射ホールド機能を搭載。発売日は2021年4月26日、価格は5,478円(以下、すべて税込)。

モンスターハンターライズ グリップコントローラー for Nintendo Switch

「モンスターハンターライズ ハンドポーチ for Nintendo Switch」は、デフォルメされたオトモアイルーとオトモガルクの顔がかわいい、Nintendo SwitchとNintendo Switch Lite兼用のソフトポーチ。オトモアイルー、オトモガルクの2タイプのデザインバリエーションを用意する。発売日は2021年3月26日、価格は2,178円。

モンスターハンターライズ ハンドポーチ for Nintendo Switch

「モンスターハンターライズ microSDカード 64GB+カードケース for Nintendo Switch」は、microSD カード+Nintendo Switch 専用ゲームカードが6枚収納できるケースのセット。オトモアイルーがデザインされたカードケースに、microSDカード 64GB、microSD カードを収納できるアタッチメント、特典シールが同梱する。発売日は2021年3月26日、価格は6,578円。

モンスターハンターライズ microSDカード 64GB+カードケース for Nintendo Switch

「モンスターハンターライズ microSDカード 128GB+カードケース for Nintendo Switch」は、microSD カード+Nintendo Switch 専用ゲームカードが6枚収納できるケースのセット。オトモガルクがデザインされたカードケースに、microSDカード 128GB、microSD カードを収納できるアタッチメント、特典シールが同梱する。発売日は2021年3月26日、価格は14,278円。