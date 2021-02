スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(以下グルミク)にてClariSとの楽曲コラボがスタートした。

『D4DJ Groovy Mix』

今回、ClariSのニューシングル「Fight!!」の発売日である2月17日から4日間連続で、ClariSの楽曲が原曲で『D4DJ Groovy Mix』に実装される。実装曲は、昨年リリースされたベストアルバム『ClariS 10th Anniversary BEST – Pink Moon –』より「irony -season 02-」、「ClariS 10th Anniversary BEST– Green Star –」より「コネクト -2017-」「ヒトリゴト」、22ndシングル「Fight!!」より表題曲の「Fight!!」となっている。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.