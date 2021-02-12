ASRockは2月12日、Intel 500シリーズチップセット搭載マザーボード15製品の国内ラインナップを発表した。Z590、H570、B560搭載製品を用意し、2月19日から順次発売を予定する。
いずれもIntel 500シリーズチップセットを搭載し、第11世代Intel Coreプロセッサに正式対応するマザーボード製品。1月12日に予告されていたもので、今回国内向けのラインナップ、発売日、価格が公開された形となる（関連記事）。発売される製品は以下の通りで、フォームファクタや価格については以下の通り。
|製品
|フォームファクタ
|チップセット
|発売予定日
|市場想定売価（税別）
|Z590 Steel Legend WiFi 6E
|ATX
|Z590
|2月19日
|28,800円
|Z590 Steel Legend
|ATX
|Z590
|2月19日
|25,800円
|Z590 Taichi
|ATX
|Z590
|3月5日
|53,600円
|Z590 PG Velocita
|ATX
|Z590
|3月5日
|36,500円
|Z590 Extreme
|ATX
|Z590
|3月5日
|26,800円
|Z590M-ITX/ax
|Mini-ITX
|Z590
|3月5日
|21,800円
|H570 Phantom Gaming 4
|ATX
|H570
|3月5日
|14,800円
|H570M Pro4
|Micro ATX
|H570
|3月5日
|14,800円
|H570M-ITX/ac
|Mini-ITX
|H570
|3月5日
|18,000円
|B560M Pro4
|Micro ATX
|B560
|3月5日
|12,300円
|Z590 Pro4
|ATX
|Z590
|3月予定
|未定
|Z590M Pro4
|Micro ATX
|Z590
|3月予定
|未定
|H570 Steel Legend
|ATX
|H570
|3月予定
|未定
|B560M Steel Legend
|Micro ATX
|B560
|3月予定
|未定
|B560M-HDV
|Micro ATX
|B560
|3月予定
|未定