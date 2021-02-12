ASRockは2月12日、Intel 500シリーズチップセット搭載マザーボード15製品の国内ラインナップを発表した。Z590、H570、B560搭載製品を用意し、2月19日から順次発売を予定する。

  • ASRock、第11世代Intel Core向けマザーボード15製品の国内向けラインナップを発表

    ROCK IT！ Intel 500 Series Motherboards

いずれもIntel 500シリーズチップセットを搭載し、第11世代Intel Coreプロセッサに正式対応するマザーボード製品。1月12日に予告されていたもので、今回国内向けのラインナップ、発売日、価格が公開された形となる（関連記事）。発売される製品は以下の通りで、フォームファクタや価格については以下の通り。

製品 フォームファクタ チップセット 発売予定日 市場想定売価（税別）
Z590 Steel Legend WiFi 6E ATX Z590 2月19日 28,800円
Z590 Steel Legend ATX Z590 2月19日 25,800円
Z590 Taichi ATX Z590 3月5日 53,600円
Z590 PG Velocita ATX Z590 3月5日 36,500円
Z590 Extreme ATX Z590 3月5日 26,800円
Z590M-ITX/ax Mini-ITX Z590 3月5日 21,800円
H570 Phantom Gaming 4 ATX H570 3月5日 14,800円
H570M Pro4 Micro ATX H570 3月5日 14,800円
H570M-ITX/ac Mini-ITX H570 3月5日 18,000円
B560M Pro4 Micro ATX B560 3月5日 12,300円
Z590 Pro4 ATX Z590 3月予定 未定
Z590M Pro4 Micro ATX Z590 3月予定 未定
H570 Steel Legend ATX H570 3月予定 未定
B560M Steel Legend Micro ATX B560 3月予定 未定
B560M-HDV Micro ATX B560 3月予定 未定