スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』リリース一周年を記念して新キャラクター「キャロライン<一周年の愛>(CV.愛美)」、「エレーナ<一周年の縁>(CV.佐々木未来)」、「ユア<一周年の絆>(CV.前島亜美)」が登場した。

キャロライン<一周年の愛>は、ダメージを受けるたびに強くなり、さらに蓄電状態を累積していくことでダメージを上昇させることが可能となっている。エレーナ<一周年の縁>は、騎士領域よる自身の強化や味方への回復効果に加え、騎士の礼儀の効果で大ダメージを与えられる。ユア<一周年の絆>は、相手に挑発状態を付与しつつ、自身や味方への強化バフ、敵へのデバフ状態付与など駆使して戦うことができる。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED