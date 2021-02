スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて『魔進戦隊キラメイジャー』コラボイベント「キラメイて唄えば♪」が開催中。

●コラボイベント「キラメイて唄えば♪」

突如クリスたちの前に現れた5人のヒーローッ! その名も、『魔進戦隊キラメイジャー』。見知らぬ世界に迷い込んだヒーローたちは、元の世界へ戻るための方法を探していた。だが、復活したミュージック邪面の策略により、キラメイジャーは一時的に力を弱められてしまう――ッ! ミュージック邪面を倒すため、この世界をヨドン軍の侵略から護るため、キラメイジャーはクリスたちに協力を求めるッ! 果たしてキラメイジャーとシンフォギア装者は、悪しき陰謀に打ち勝つことができるのかッ!?――キラメイGOッ!

本イベントでは、開催期間内にオリジナルストーリーのイベントクエストが開放。イベントクエストではアイテム「スケッチブック」をドロップ報酬として手に入れることができ、集めたアイテムはショップにて、新★5シンフォギアカード「暁切歌【襲続・魔sィNMあッhァ】」や、新★3メモリアカード「狙われた証拠物品」などと交換できる。

