スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』では、『グリザイアの果実』とのコラボを記念し、コラボイベントに登場するキャラクターを演じる櫻井孝宏、田口宏子、水橋かおりのサイン色紙を抽選で各3名にプレゼントするキャンペーンを実施中。

『ロストディケイド』では現在『グリザイアの果実』とのコラボイベント「蒼色の果実」を開催中。コラボを記念して、風見雄二役・櫻井孝宏、周防天音役・田口宏子、松嶋みちる役・水橋かおりのサイン色紙プレゼントキャンペーンを実施。『ロストディケイド』公式Twitterをフォローし指定の投稿をRTすることで応募完了となる。締切は2月10日16:59まで。詳細は公式Twitterにて。

(C)Frontwing (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED