ケンタッキーフライドチキンの「KFC Gaming」は、Twitterの公式アカウントで「KFConsole」を発表した。

「KFConsole」は、世界初のチキンチャンバー内蔵したゲーミングPC。通常クーラーで冷やす「熱」を利用して、チキンをホカホカに温めるという。

また、ゲーミングの性能もアツい。特設サイトには、VRやレイトレーシングへの対応、4kディスプレイで240Hz出力をサポート、最大240fpsの映像描画といったワードが並ぶ。

そのほか、CPUはIntelの「NUC 9 Extreme」、ASUSのグラフィックスカード、2つのSeagate BarraCuda 1TB SSDといった記載も。PCの構成はCooler Masterが手がける。

