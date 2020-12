SNKは、Twitterの公式アカウントにて、2021年に新たなゲーム機を発売すると発表した。

詳細な情報はないものの、投稿画像には「NEOGEO」のロゴと「WHO IS THE BEST PLAYER ?」の文字、Wi-Fiの電波のようなアイコンが書かれていた。また、コメントで「ゲームファンの熱意とコンソールゲームへのニーズに応える新製品にご期待ください!」と伝えている。