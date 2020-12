スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』のトレーラームービーが公開された。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』は、2021年1月リリース予定のスマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム。今回、トレーラームービーが公開され、ゲーム内イラストやプレイ画面を盛り込み、25人のキャラクターと重厚なストーリーの魅力を伝えている内容となっている。

また、トレーラームービーの公開を記念し、合計1,000名に最大1万円分のギフトがプレゼントされるキャンペーンを公式Twitter上で開催している。詳細は公式Twitterにて。

さらに、2021年2月に池袋・Mixalive TOKYOにて「アルゴナビス from BanG Dream! AAside Valentine SweetHeart 2021」の開催が決定した。イベントに合わせて描き下ろされた的場航海、界川深幸、楠 大門、神ノ島風太、二条 奏のイラストが公開された。グッズ販売やコラボカフェのほか、『ダブエス』に登場する25人のキャラクターにバレンタインカードを送ることができるイベントを予定しているとのこと。

