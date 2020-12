スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』にてイベント「クリスマスパレード」が開催中。そして、ミカエル<冬至の太陽>登場記念に釘宮理恵のサイン色紙が当たるプレゼントキャンペーン実施。

●イベント「クリスマスパレード」

年に一度のクリスマスがやって来ました。今年は団長様が協会に来られてから初めてのクリスマスです。きちんとお祝いするために、皆さん準備をお願いしますね。

イベント「クリスマスパレード」は「チュートリアル完了済」「団長レベル22以上」にて参加できる。そして、新キャラクター・ミカエル<冬至の太陽>の登場を記念して、キャストの釘宮理恵のサイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを実施している。詳細は公式Twitterにて。さらに、ゲーム内ではクリスマスログインボーナスも開催中となっている。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED