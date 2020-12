米NVIDIAは12月17日(現地時間)、特設サイトを開設し、オンラインイベント「GEFORCE RTX: GAME ON」を予告した。2021年1月12日午前9時(太平洋標準時)から実施を予定しており、日本標準時では2021年1月13日午前2時から。

「GEFORCE RTX: GAME ON」

特設サイトでは前方から光が降り注いでいるようなイメージの他、「Join us as we unveil the latest innovations in gaming and graphics.(ゲーミングとグラフィックスについて最新のイノベーションを発表します)」という文言を確認できる。これらの要素や配信タイトルから、GeForceシリーズの新GPUについて発表があるものとみられる。