Steamやスマホアプリで展開されていた宇宙人狼ゲーム『Among Us』のNintendo Switch版が発売された。価格は520円。

『Among Us』は、プレイヤーがクルーメイトとインポスターに分かれて勝負する人狼ゲーム。クルーメイトはマップ内で規定のタスクをすべてクリアするか、すべてのインポスターを排除すれば勝利。ボイスチャットなどで話し合いながら、インポスターと思われるプレイヤーを多数決で追放する。

インポスターは、自分がインポスターであることを隠しながらクルーメイトをインポスターと同数になるまで殺害する、もしくは「サボタージュ」と呼ばれる緊急タスクを発動後、一定時間経過すれば勝利となる。

Nintendo Switch版では、インターネット通信によるマルチプレイヤー対戦のほか、ローカル通信による対戦も可能。日本語を含む複数の言語に対応する。

SURPRISE!!!



✨ Among Us is out NOW on the Nintendo Switch ✨



🚀 Cross platform play

🚀 Online and local multiplayer

🚀 Play at home or on the go as you jet off into space with your crewmates

💔 So... much... betrayal...



Get it here: https://t.co/DMlOCguSbO pic.twitter.com/l3fbtnvl3B