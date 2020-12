『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』

2021年1月リリース予定のスマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』の事前登録が30万人を突破したことを発表した。

今回、『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』の事前登録が30万人を突破したことを記念し、ゲーム開始時にスカウト10回分のナビストーン配布が決定した。また、今後もさらなる突破報酬を予定しているとのこと。

