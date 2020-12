ファンタジーオンラインRPG『ラグナロクオンライン』が12月1日に正式サービス開始から18周年を迎え、ゲーム内では18周年を記念したイベント「ドリームスター・グランプリ2020」が開幕した。

本イベントではモンスター討伐やメモリアルダンジョン攻略など、数々のミッションをこなしてビンゴを埋める「ポリンビンゴ」にチャレンジできる。ビンゴをすべて達成すると「+10ガチャ」「MVPカードガチャ」といった豪華4大ガチャを引くことができ、貴重なアイテムを手に入れるチャンスを獲得できる。気持ちよく勝負をして毎日500億EXPが獲得できる、バルムントとのにらめっこも。

また、イベント会場ではNPCの人気投票企画も進行中。予選を勝ち抜いた18人のNPCから推しキャラを選び、ランダムでアイテムが出る「ドリームスターマシン」を一緒に回すと投票ができる。

(C)Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All Rights Reserved.

(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.