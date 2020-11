スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』のオープニングムービーの公開を記念して、★4カードイラストを期間限定で公開中。

今回、『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』の公開を記念し、公式Twitterにて4カードイラストを期間限定で公開。Twitter上で、『ダブエス』公式Twitterの該当ツイートのボタンから呟くと、『ダブエス』のオープニングムービーに登場した★4カードイラストの進化前バージョンを見ることができる。

また、今後もTwitter上にて5人のカードイラストが先行公開される。

