展示機はすべて「Ryzen 5000」シリーズ! アークの新ブランド発表会

パソコンショップ「アーク」が、新しいBTOブランド「arkhive(アークハイブ)」を発表。11月6日12時に特設サイトをオープンしました。メディア向け発表会からレポートします。





発表会では4台の実機を展示。写真の1台は、ASRock SPIRITSコラボレーションモデルのデスクトップ「arkhive Gaming Custom GC-A9G39R」です。Ryzen 9 5950Xを搭載し、579,800円(税込)

【動画】Ryzen 9 5950XマシンのGC-A9G39RでCineBench R20を動かしたところ……むちゃくちゃ速い!





ASRock SPIRITSコラボレーションモデルのキューブ型デスクトップ「arkhive Gaming Custom GC-A9G38Z」は、内部セパレート構造のケースを採用。1000W電源を搭載しても問題なし。Ryzen 9 5900Xの構成で349,800円(税込)





アークが支援しているプロゲーミングチーム「SunSister」のコラボモデル「arkhive Gaming Alliance GN-A7G37R」。同じくスポンサーのMSI製パーツを多用しているのが特徴。Ryzen 7 5800Xの構成で259,800円(税込)





あえて「光らないゲーミングパソコン」を狙い、ソリッドパネルを使用した「arkhive Gaming Custom GC-A5G37R」(展示機はガラスパネル)。Ryzen 7 5600Xの構成で219,800円(税込)。今回の展示機はすべてCustomの名がついており、メモリメーカーに至るまで細かく仕様を変えられます

発表会ではまず、パソコンショップアーク BTO-EC統括長 福田智氏がアークの歴史と新ブランドを紹介。創業から21年となるアーク、最初は神奈川県の川崎に店舗をオープンしましたが、3年後にアキバへ引っ越し。2006年5月に現在の場所になりました。通販も2001年から始めています。

パソコンショップアーク BTO-EC統括長 福田智氏

2001年にアキバ(UDX側)に移転し、2006年に現在の場所へ。年代的には、64bit CPUがコンシューマーに降りてきたころ。2006年は「Intel Core 2」が登場した年です。2010年には、BTOゲーミングパソコンとして「CROYDON」シリーズをリリースしています

アークは、単なるアキバのパソコンショップとしてだけでなく、パソコンゲームに早期から注力してきました。ゲームの周辺機器や海外のゲームパッケージを販売したり、当時のパソコンショップでは扱いが少なかったSDメモリカードを多く扱っていたりと、自作パソコン以外のお客が多く来店していて驚いたことがあります(2つ折りガラケー時代に「miniSDカードが安い」と口コミになったようです)。リアルショップだけでなく、通販も2001年から開始と、かなり早くから行っています。

新BTOブランド「arkhive」のポイント

アークのBTOパソコンは以前、「CROYDON」や「GOUGER」というブランドで展開していました。これを「arkhive」という新ブランドに発展させ、さらにゲーミングパソコンだけでなく、クリエイティブ、スタンダードビジネス、サーバーと領域を拡大。「アークがビジネス向け?」とも思いましたが、法人営業部があり納品後の請求書払いが可能になっているとのことです。

arkhiveのこだわり4つ。といっても「made in AKIBA」、「Time To Market」、「ゲーミングニーズへの対応」は以前から変わっていません。24時間365日サポートは2020年6月から開始

arkhiveのコダワリポイントとして、これまで通り非常に幅広いパーツに対応し、市場に出た新パーツをいち早く取り入れる「Time to Market」、24時間365日サポートの安心感、「made in AKIBA」と4つの点をアピール。「本当にmade in AKIBAなの?」という質問も飛び出しましたが、アークが入居しているビルに倉庫があり、そこで熟練のスタッフが組み立てるそうです。

発表会の会場には4台のゲーミングパソコン(サンプル機)を展示してあり、すべて11月6日から発売されるAMDのCPU「Ryzen 5000」シリーズを搭載していました。日本AMDの佐藤氏が「全方位世界最強」とアピールするRyzen 5000シリーズ同様、領域を広げたarkhiveの展開が楽しみです。