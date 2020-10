ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、定額制サービス「PlayStation Plus(PS Plus)」加入者特典として、期間限定で無料でソフトをダウンロードできる11月の「フリープレイ」タイトルを発表した。

11月からスタートするフリープレイタイトルは、PS4タイトルの『シャドウ・オブ・ウォー ディフィニティブ・エディション』『GUILTY GEAR Xrd REV 2』『Hollow Knight (ホロウナイト)』に加えて、PS5版『Bugsnax』の計4作品。PS4の3タイトルのフリープレイ提供期間は2020年11月4日から11月30日まで、PS5版『Bugsnax』の提供期間は2020年11月12日から2021年1月4日まで。

11月のPS Plus加入者向けフリータイトル

ちなみに10月のフリータイトルは『Need for Speed Payback』『Farming Simulator 19』

『シャドウ・オブ・ウォー ディフィニティブ・エディション』は、映画『ロード・オブ・ザ・リング』の世界「中つ国(なかつくに)」を舞台に、幽鬼と一体化したレンジャーのタリオンが、冥王サウロンに立ち向かうオープンワールドRPG『シャドウ・オブ・モルドール』の続編。『GUILTY GEAR Xrd REV 2』は、2D対戦格闘ならではの操作感覚はそのままに、ド派手な3Dビジュアルを採用した「GUILTY GEAR Xrd」シリーズだ。

『Hollow Knight』は、2Dアニメーションによって描かれる、可愛くて不気味なキャラクターたちが多数登場するアクションゲーム。『Bugsnax』は、半分昆虫、半分お菓子の生き物が住む島の謎を解き明かす一人称視点のアドベンチャー。『Bugsnax』のフリープレイはPS5版のみで、PS4版は対象にならない。

また、PS5では、PS Plus加入者の新特典に「PlayStation Plus コレクション」が追加される。「PlayStation Plus コレクション」では、『BIOHAZARD 7 resident evil』『Bloodborne』『FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION』『ゴッド・オブ・ウォー』『ペルソナ5』『モンスターハンター:ワールド』をはじめとするPS4タイトルをPS5でダウンロード可能。フレームレートの向上や安定性の実現など、ブーストされた状態でプレイできる。

現時点で確定しているプレイ可能タイトルは以下の通り。

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

ゴッド・オブ・ウォー

InFAMOUS Second Son

ラチェット&クランク THE GAME

人喰いの大鷲トリコ

The Last of Us Remastered

Until Dawn - 惨劇の山荘 –

アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝

バットマン:アーカム・ナイト

バトルフィールド 1

コール オブ デューティ ブラックオプス III ゲーム オブ ザ イヤー + ゾンビクロニクル同梱版

クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり!

Fallout 4

FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION

モンスターハンター:ワールド

ペルソナ5

BIOHAZARD 7 resident evil

また、PS5では、同じくPS Plus加入者の新特典として、「ゲームヘルプ」が追加される。ゲームヘルプは、ゲームをプレイしながら同じ画面でヒントを確認できるシステムだ。

さらに、11月1日時点でPS Plusに加入しているユーザーに対して、ストリーミングサービス「mora qualitas」の30日間無料クーポン(1,980円分)を2020年11月4日にPSNのアカウントに登録されているメールアドレスに配信される。

MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR software (C) 2018 Warner Bros. Entertainment Inc Developed by Monolith Studios. (C) 2018 New Line Productions, Inc. All The Lord of the Rings content other than content from the New Line films (C) 2018 The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises (“SZC”). Middle-earth: Shadow of War, The Lord of the Rings and the names of the characters, items, events and places therein are trademarks of SZC under licenseto WB Games Inc. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners. All rights reserved. MONOLITH LOGO, WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s18)

(C) ARC SYSTEM WORKS

Hollow Knight (C) 2018 Team Cherry

COPYRIGHT (C) 2020 YOUNG HORSES, INC.