スマートフォン向けアプリ『ラグナロク マスターズ』が大型ニャップデート(アップデート)「猫活!~ネコに転職しました~」の特設サイトを公開した。

今回、猫の冒険者「ドラム族」の実装をはじめとする大型ニャップデート(アップデート)「猫活!~ネコに転職しました~」の特設サイトが公開された。特設サイトではキュートな「ドラム族」を紹介するPVなどが公開されている。

また、大型ニャップデート「猫活!~ネコに転職しました~」の実装決定を記念して、フォロー&リツイートキャンペーンが開催中。期間中『ラグナロク マスターズ』Twitterをフォローし、キャンペーンハッシュタグ(#大型ニャップデート猫活RTCP)が付いたツイートをリツイートすることで応募完了。抽選で10名にAmazonギフト券5,000円分がプレゼントされる。開催期間は10月28日23:59まで。

