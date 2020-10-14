KDDIは10月14日、5Gに対応した最新のiPhone「iPhone 12」シリーズ4製品と、スマートスピーカー「HomePod mini」の取り扱いを発表した。auホームページやiPhone取扱店で予約を受け付け、10月23日以降、順次販売開始する。
新しいiPhone「iPhone 12」シリーズは「iPhone 12 Pro」「iPhone 12 Pro Max」「iPhone 12」「iPhone 12 mini」の4機種。すべて5G通信に対応するほか、全機種で美しい表示の有機EL（アップルはSuper Retina XDRディスプレイと呼称）や、5nmプロセス製造の高性能チップ「A14 Bionic」を搭載していることも特徴となる。
「HomePod mini」は、ほぼ球形の小型スマートスピーカー。音声アシスタント Siriを搭載するほか、HomePodと同じ音響原理を採用し、音質面にも注力されている。
auにおける、iPhone 12シリーズの予約開始日、発売日は下記の通り。
iPhone 12 ProとiPhone 12……10月16日21時予約開始、10月23日発売
iPhone 12 Pro MaxとiPhone 12 mini……11月6日予約開始（店頭の時間は未定）、11月13日発売
HomePod mini……予約受付日未定、11月16日以降発売