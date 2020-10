Twitterは、現地時間10月20日からリツイート(RT)の仕様変更を全世界で導入すると発表した。Twitter上の投稿をRTしようとするユーザーに、RTではなく引用リツイート(引用RT)を行うよう勧める。この仕様変更は「少なくとも米国の大統領選が実施される週の終わりまで」実施する。

Twitterでは米大統領選を前に、現地時間10月9日からこの仕様変更のテストを開始。ツイートを拡散するとき、RTではなく引用RTするように促し、独自のコメントを追加することを推奨する。なお、引用RTに何も追加しなくても、RTとして表示することもできるという。

同社は、「これは単にリツイートしたい人にとっては迷惑かもしれない(余計な摩擦を追加する)が、(ユーザーが)ツイートを増幅している理由を考えるだけでなく、人々が会話に自分の考え、反応、視点を追加する可能性を高めることを願っている」としている。

how it started how it's going pic.twitter.com/hW53CYDfio

You may have heard, we’re very into Quote Tweets and context, so here’s a Quote Tweet about our news today with a ton of context. https://t.co/SVJSkv14H6