スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』の生放送番組『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED スペシャルステージ in ブシロードゲーム祭り』が9月24日17:30より配信される。

『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED スペシャルステージ in ブシロードゲーム祭り』

「戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED スペシャルステージ in ブシロードゲーム祭り」は小日向未来役の井口裕香が出演。『シンフォギアXD』の情報などを盛りだくさんで放送するとのこと。

