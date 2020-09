スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』は、「ブシロードゲーム祭り」の開催を記念し、9月21日16:00より「ロストディケイドRADIO アウロラ通信~出張版~ブシロードゲーム祭りスッペシャル!」を配信する。

「ロストディケイドRADIO アウロラ通信~出張版~ブシロードゲーム祭りスッペシャル!」は、YouTube Live、ゲーム内ラジオにて配信される。ラジオ番組。MCはエレーナ役の佐々木未来、ユア役の前島亜美。スペシャルゲストは真田アサミ。そしてゲストコスプレイヤーとしてあんにゅい豆腐、ふれいあ、桃色れくが登場する。。

